Milan, Prima l’arrivo in UCL e poi… I commenti

Andrea Ramazzotti, cronista, ha condiviso le sue opinioni su La Gazzetta dello Sport riguardo al Milan dopo la partita con la Fiorentina: “Il ritmo attuale non è da campioni. Il Milan non ha ancora subito sconfitte nei match diretti e non è stato battuto dalle squadre nella parte sinistra della classifica. Continua a faticare contro quelle del lato destro”.
“Le affermazioni contro Verona e Cagliari alla fine del 2025 e all’inizio del 2026 (forse) hanno creato aspettative eccessive. Contro Genoa e Fiorentina, i rossoneri sono ritornati a essere quelli che hanno ceduto punti. In particolare all’incontro inaugurale contro la Cremonese e hanno lasciato punti preziosi contro Pisa, Parma e Sassuolo.
“In entrambi i casi, il risultato avrebbe potuto essere ben peggiore, considerando il rigore fallito giovedì da Stanciu e la traversa colpita ieri da Brescianini”.