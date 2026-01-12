Milan, Prima l’arrivo in UCL e poi… I commenti

Sulla Gazzetta dello sport si sono “tirate le somme“ dopo la gara contro la FioreBruna per capire dove possa arrivare il Milan

Andrea Ramazzotti, cronista, ha condiviso le sue opinioni su La Gazzetta dello Sport riguardo al Milan dopo la partita con la Fiorentina: “Il ritmo attuale non è da campioni. Il Milan non ha ancora subito sconfitte nei match diretti e non è stato battuto dalle squadre nella parte sinistra della classifica. Continua a faticare contro quelle del lato destro”.



“Le affermazioni contro Verona e Cagliari alla fine del 2025 e all’inizio del 2026 (forse) hanno creato aspettative eccessive. Contro Genoa e Fiorentina, i rossoneri sono ritornati a essere quelli che hanno ceduto punti. In particolare all’incontro inaugurale contro la Cremonese e hanno lasciato punti preziosi contro Pisa, Parma e Sassuolo.



“In entrambi i casi, il risultato avrebbe potuto essere ben peggiore, considerando il rigore fallito giovedì da Stanciu e la traversa colpita ieri da Brescianini”.