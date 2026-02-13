Milan, Allegri nel post gara: “Prendiamoci i tre punti…”

Mister Allegri ha rilasciato alcune dichiarazioni nella fase post partita con il Pisa: ecco le sue parole sul match

Mister Massimiliano Allegri ha rilasciato un’intervista a DAZN dopo la partita Pisa-Milan, terminata 1-2. Ecco cosa ha detto il tecnico del Milan.

Nel primo tempo ha chiesto a Loftus di entrare in area, e lui ha realizzato un gol; nel secondo tempo ha sottolineato l’importanza di mostrare coraggio, e Modric ha segnato.

“Quella di stasera non è stata una sfida facile. Il Pisa è un avversario ostico. Durante il primo tempo abbiamo corso dei rischi. Sembra che stiano in attesa, ti tolgono dal gioco per poi colpire in contropiede. Anche sul pareggio 1-1 abbiamo lasciato un’opportunità su una loro punizione. Dobbiamo goderci questi tre punti, i ragazzi hanno fatto bene, ma dobbiamo sicuramente migliorare da questa partita. Abbiamo solo giocato due partite in 15 giorni, quindi non è stato neanche semplice. ”

Hai preso in gestione un Milan che era ottavo in classifica, ora hai una striscia di 23 risultati utili consecutivi. Ti aspettavi di trovare un Milan con questa mentalità?

“Non posso esprimermi sull’anno scorso, non sarebbe neanche corretto. Posso solo dire che questa squadra ha ottime qualità tecniche. A volte rallentiamo un po’, dobbiamo fare un passo in avanti perché il gruppo ha un potenziale straordinario. I ragazzi sanno che fino ad ora hanno dato molto. Ma il campionato può cambiare in una settimana. Stasera non era semplice, era la sesta trasferta nelle ultime nove, quindi nelle prossime 14 gare avremo 8 partite in casa e 6 in trasferta. ”

Raccontaci qualcosa in più su Modric:

“Cosa posso dire? È un giocatore eccezionale. Oltre alle sue stupende qualità tecniche, ha cercato di conquistare questa vittoria con grande determinazione. È una questione sia di abilità tecnica sia di carattere. Dobbiamo tutti apprendere da lui, ha una straordinaria umiltà. Siamo felici di averlo con noi. I più giovani dovrebbero cogliere l’opportunità di lavorare e allenarsi insieme in questo periodo. ”

Come stanno Pulisic e Leao? E Fulkrug?

“I rigori possono essere sbagliati. . . Era un momento cruciale, avremmo potuto andare sul 2-0, ma è normale sbagliarli. Pulisic è entrato bene in partita, Leao ha fatto lo stesso ed è naturale che debbano migliorare il loro stato di forma. Sono opzioni che sono importanti anche nel corso della gara. ”

Domani ti piacerebbe che perdessero punti la Juve o l’Inter?

“L’essenziale è che abbiamo portato a casa tre punti noi. Siamo a 53, un passo in meno verso il nostro obiettivo. Ora ci prepariamo per il match contro il Como e poi vedremo cosa accadrà. ”