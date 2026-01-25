Pre-partita, Leao: “Stiamo gestendo l’infortunio, tornerò al 100%”

Ecco le dichiarazioni rilasciate da Rafael Leao ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Roma-Milan. A breve il calcio d'inizio.

Sul fatto di dover giocare con un po’ di fastidio:

“È una sfida mentale. Ho cambiato dei metodi e sono in una posizione diversa in campo. Questa sfida mi aiuta a crescere come giocatore, a leggere le giocate. Sono stato più decisivo anche per l’infortunio: lo stiamo gestendo bene, lo staff e tutti stanno lavorando molto bene: tra poco tornerò al 100%”.

Sul duello in vetta con l’Inter:

“Noi facciamo la nostra strada, so che c’è molta gente fuori che parla e non ci crede. Quest’anno c’è un grande gruppo, un grande allenatore e un grande direttore. Si vede dalla classifica che abbiamo cambiato tante cose. Noi dobbiamo guardare noi stessi e oggi è una bella sfida per far vedere quelli che siamo”.