Pre partita, Landucci: “Nessuna partita è facile, dovremo sudare”

Marco Landucci è intervenuto ai microfoni di Mediaset nel pre partita del match tra Milan e Lecce di Coppa Italia

“Quest’anno abbiamo il campionato e la Coppa Italia che è molto importante. Il Milan quando deve scendere in campo deve avere l’obiettivo di fare le cose per bene in ogni partita. Le partite facili non ci sono, dovremo sudare ma sono sicuro che i ragazzi faranno un’ottima gara. Abbiamo creato un buon feeling con tutti, c’è una bella armonia nello spogliatoio. Nel calcio contano le partite, però ci sono tutti i presupposti per fare bene. Siamo all’inizio, bisogna volare bassi con umiltà e fare buone partite”.