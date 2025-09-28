Pre partita, Allegri: “Sarà una grande partita e una gran serata”

Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre partita del match tra Milan e Napoli a San Siro

Massimiliano Allegri ha parlato a DAZN nel pre partita di Milan-Napoli. Le sue dichiarazioni:

Ha sciolto i dubbi che aveva ieri?

“Avevo Pulisic che non stava benissimo. Stamattina ha provato ed è andato bene, scenderà in campo lui”.

Sul centrocampo:

“Ci sono giocatori importanti a centrocampo, in difesa e in attacco. Ho una buona qualità ma siamo solo all’inizio. Oggi è un test importante per noi e per capire come affronteremo questo Napoli che è una squadra forte e ha la capacità di interpretare la partita”.

Su Santiago Gimenez:

“Le punte quando fanno gol vanno in fiducia. Si è sbloccato, sono contento per lui perché è un giocatore che lavora per la squadra”.

Quasi una sfida scudetto?

“Una grande partita, una grande serata di calcio e di sport in questo stadio meraviglioso. Stasera lo stadio sarà pieno e quindi bisognerà fare una bella partita. Speriamo di essere bravi a portare a casa un bel risultato”.