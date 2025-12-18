Pre partita, Allegri: “Piena fiducia in Nkunku, su Jashari…”

Massimiliano Allegri ha rilasciato alcune dichiarazioni durante il pre partita di Napoli-Milan, ai microfoni di Sport Mediaset

Modric non dal primo minuto, Bartesaghi in panchina:

“Gioca Jashari che ha fatto molto bene in Coppa Italia. Bartesaghi ha un flessore che non stava benissimo l’altro giorno, Estupinan sta bene: avevamo bisogno di un po’ di nuove energie fisiche e mentali”.

Il mercato del Milan:

“Il mercato del Milan è di recuperare in pieno i giocatori a disposizione. Gimenez ha sostenuto questo piccolo intervento, non ci sono stati ancora comunicati i tempi di recupero. Speriamo di arrivare in finale stasera, sarebbe un bell’obiettivo, altrimenti ci concentreremo sul campionato”.

Su Nkunku:

“Ha una tecnica straordinaria, lavora per la squadra, si sta inserendo. Ho piena fiducia in lui come ce l’abbiamo tutti”.

Simonelli ha appena detto che Milan-Como si giocherà a Perth:

“Non so ancora niente. Spero che sia un’apripista a quello che sarà il futuro del calcio italiano e spero che non sia solo un caso isolato. Altrimenti sarebbe un problema”.