Post partita, Saelemaekers: “Abbiamo lavorato bene, inaspettato”

Alexis Saelemaekers è intervenuto ai microfoni di Milan TV nel post partita di Milan-Cremonese. Ecco le sue parole

Un commento sulla partita:

“Non ci aspettavamo questo stasera. Abbiamo lavorato duro questa settimana, però nel calcio non puoi mai sapere su che tipo di avversario arrivi. Adesso dobbiamo rialzarci tutto insieme, come un gruppo, e prepararci per la prossima partita”.

Ci voleva un po’ più di cattiveria sotto porta?:

“Penso che le occasioni le abbiamo avute, però non abbiamo avuto abbastanza cattiveria sotto porta. È una cosa sulla quale dobbiamo lavorare di più, ma adesso è il passato, dobbiamo dimenticare questa partita e pensare a Lecce”.

Analizzerete gli errori di questa partita per prepararvi al meglio per la prossima?:

“Si, ovviamente ci sarà un lavoro al video del mister e ripartiremo da qui per rialzarci tutti insieme”.