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Al termine della vittoria ottenuta dal Milan 1-2 sul campo del Genoa, ha parlato ai microrfoni di DAZN il centrocampista rossonero Adrien Rabiot. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni.

Le parole di Rabiot

“Già abbiamo lavorato bene questa settimana, il ritiro è stato fatto bene. Eravamo tutti dentro con la testa alla partita. Vero che ci manca una partita, oggi c’era anche un po’ di pressione e non era facile gestire queste partite in questo momento della stagione. Siamo stati compatti nel primo tempo, bravi a non prendere gol. Sapevamo che nel secondo tempo si sarebbe sbloccata la partita. È quello che è successo e poi alla fine potevamo segnare anche più gol, ma siamo stati bravi”.

Sulla comunicazione del gruppo durante la settimana:“Noi più vecchi abbiamo chiesto agli altri di non ascoltare quello che si dice intorno alla squadra, fuori, di restare concentrati, sereni. Abbiamo lavorato bene sul campo in settimana, abbiamo spinto. Siamo consapevoli di quello che ci giochiamo. Anche i giocatori più giovani, tutti hanno fatto bene. Tipo Athekame, che ha segnato un gol pesantissimo. Eravamo tutti dentro, conosciamo l’obiettivo. Adesso c’è da fare una buona settimana e fare la stessa cosa domenica”.

Su Allegri, sulla settimana che ha vissuto:“È sempre lo stesso, con una grande serenità e professionalità. Non ha mai perso l’obiettivo. Sa cosa vuol dire lottare per una grande società. Quindi ci dà tanta fiducia, aiuta anche i più giovani. Abbiamo lavorato bene, ci ha chiesto anche lui di non ascoltare quello che si dice intorno alla squadra. È quello che abbiamo fatto e lo dovremo fare anche questa settimana”.

Sulla corsa di Allegri in mezzo al campo:“Anche lui era una mezz’ala no? Andava! (ride ndr.)”.