Post-partita: Loftus-Cheek: “Dovevamo vincere stasera”

Le dichiarazioni post Lecce-Milan 0-2. Parlano a DAZN i due autori dei gol Loftus-Cheek e Pulisic: "Tre punti importantissimi".

Gli autori dei due gol che hanno dato la vittoria al Milan stasera contro il Lecce: Loftus-Cheek e Pulisic sono intervenuti ai microfoni di Dazn nel post partita. Ecco le loro dichiarazioni:

Pulisic:

“Tre punti importantissimi per noi, importante anche non prendere gol. Sono molto felice di aver fatto gol. Sappiamo già la qualità nel nostro gruppo, dovremo giocare come una grande squadra”

Loftus Cheek:

Sul gol di stasera:

“Sono molto felice del gol di stasera, ma è più importante la vittoria. L’ultima partita non è andata bene per noi come squadra e come club, dovevamo vincere stasera”

Sui gol richiesti da Allegri (15) tra lui e Fofana:

“Speriamo di fare i gol richiesti da Allegri. Fofana ha qualità e anche io. Ci proviamo a farli, oggi abbiamo fatto 3 punti e sono molto felice”.