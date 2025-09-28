Post-partita, Pulisic : “Incredibile sacrifico, difeso al top anche in 10”
Home > News Milan

Post-partita, Pulisic : “Incredibile sacrifico, difeso al top anche in 10”

Riccardo Focolari
Milano
28 Settembre, 23:17
Christian Pulisic, attaccante Milan
Le dichiarazioni del post-partita di Pulisic e Saelemaekers ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Milan contro il Napoli per 2-1

Il Milan, soffrendo nel finale dopo essere rimasto in 10 per l’espulsione di Estupinan, è riuscito a portare a casa il big match contro il Napoli per 2-1 grazie ai gol di Saelemaekers e Pulisic. Proprio i due marcatori hanno parlato ai microfoni di DAZN nel post partita, ecco le loro dichiarazioni:

Pulisic: “Incredibile, il sacrificio che abbiamo fatto oggi è stato incredibile, anche dopo il rosso abbiamo difeso al top. Miglioramento rispetto all’anno scorso? Anche il mister sta facendo bene trovando il meglio di ogni giocatore. Con Adrien, Luka e Alex abbiamo tanta qualità, che dimostriamo sul campo”.

Saelemaekers: Dal primo giorno a Milanello abbiamo ritrovato una famiglia unita, oggi l’abbiamo dimostrato fino alla fine. Anche chi è subentrato ha dato il massimo, questo è essere famiglia. Io provo sempre a dare il massimo sul campo la gente allo stadio lo vede e mi da tutto indietro. La cosa importante è la squadra, la nostra famiglia. Questa vittoria è per i tifosi. Scudetto? La stagione è molto lunga, noi lavoriamo in settimana: prenderemo ogni partita così. L’ assist di Pulisic, una cena? Andiamo a giocare a golf insieme!

Leggi anche

Edoardo Benedetti · 28 Settembre, 23:34
Postpartita, Allegri: “Sofferto, ma se giochiamo con questo spirito…”
Nel post gara Massimiliano Allegri commenta la vittoria per 2-1 contro il Napoli. Le parole del tecnico sul gruppo, su Leao e su Modric
Stefania Palminteri - 28 Settembre, 20:30
RIVIVI IL LIVE| Milan-Napoli 2-1: il Milan resiste in 10 e fa 3 punti
Stefania Palminteri - 28 Settembre, 20:25
Pre partita, Allegri: “Sarà una grande partita e una gran serata”
Stefania Palminteri - 28 Settembre, 19:35
Milan-Napoli: ecco le formazioni ufficiali del match di San Siro
Stefania Palminteri - 28 Settembre, 15:00
Cupi: “Milan-Napoli? Sicuramente verrà fuori una bella partita”
Riccardo Focolari - 28 Settembre, 13:31
Sacchi su Milan-Napoli: “Mi aspetto una sfida poco italiana”
Riccardo Focolari - 28 Settembre, 12:26
Milan-Napoli, la probabile formazione di Allegri
x