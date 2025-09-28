Post-partita, Pulisic : “Incredibile sacrifico, difeso al top anche in 10”

Le dichiarazioni del post-partita di Pulisic e Saelemaekers ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Milan contro il Napoli per 2-1

Il Milan, soffrendo nel finale dopo essere rimasto in 10 per l’espulsione di Estupinan, è riuscito a portare a casa il big match contro il Napoli per 2-1 grazie ai gol di Saelemaekers e Pulisic. Proprio i due marcatori hanno parlato ai microfoni di DAZN nel post partita, ecco le loro dichiarazioni:

Pulisic: “Incredibile, il sacrificio che abbiamo fatto oggi è stato incredibile, anche dopo il rosso abbiamo difeso al top. Miglioramento rispetto all’anno scorso? Anche il mister sta facendo bene trovando il meglio di ogni giocatore. Con Adrien, Luka e Alex abbiamo tanta qualità, che dimostriamo sul campo”.

Saelemaekers: Dal primo giorno a Milanello abbiamo ritrovato una famiglia unita, oggi l’abbiamo dimostrato fino alla fine. Anche chi è subentrato ha dato il massimo, questo è essere famiglia. Io provo sempre a dare il massimo sul campo la gente allo stadio lo vede e mi da tutto indietro. La cosa importante è la squadra, la nostra famiglia. Questa vittoria è per i tifosi. Scudetto? La stagione è molto lunga, noi lavoriamo in settimana: prenderemo ogni partita così. L’ assist di Pulisic, una cena? Andiamo a giocare a golf insieme!