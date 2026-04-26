Al termine del pareggio per 0-0 tra Milan e Juventus, il mister rossonero Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di DAZN. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni.

Sulla partita:"E' stata una partita molto tattica, bloccata la posta in palio era alta. I ragazzi hanno difeso bene, a parte su un cross in cui l'ha presa David. Il punto è un passo in avanti, ora ci mancano due vittorie per la Champions. Sono partite equilibrate e l'atteggiamento è stato quello giusto. Con l'Udinese abbiamo preso tre gol senza accorgersene. Oggi abbiamo concesso qualche ripartenza, ma abbiamo difeso bene anche in inferiorità numerica. Ai ragazzi non posso dire nulla".

Su Leao: "Io sono un estimatore di Rafa come di tutti i miei giocatori. Oggi ha fatto bene, come prestazione è stata una delle migliori. E' chiaro che uno come lui deve decidere le partite. Deve migliorare, ma non credo che ci si possa aspettare continuità da lui, è una cosa che non aveva nemmeno negli 4-5 anni fa. E' uno di quei giocatori che si accendono al momento giusto. Oggi ha dato una mano anche in fase difensiva, ha avuto un bell'atteggiamento, sono contento. Ha fatto anche un paio di accelerazioni che ultimamente non riusciva a fare. Ad esempio a Verona gli uno contro uno dentro l'area non gli riuscivano, stasera anche contro Bremer li ha fatti.".

Su Pulisic: "Stiamo parlando di un ragazzo molto sensibile, il fatto di non segnare lo accusa di più. E' un giocatore che se va a contrasto va più in difficoltà, lui patisce di più questa cosa. Sono consapevole che possa essere penalizzato con questo modulo senza il centravanti, ma io devo cercare di dare equilibrio alla squadra.".

Sulla Champions: "Mancano sei punti, mancano due vittorie ad oggi. Dobbiamo essere più lucidi negli ultimi 25 metri. Il risultato è la somma dei punti. Questo è un punto importante perché ora ci mancano sei punti e non sette. Ora prepariamoci bene per il Sassuolo".