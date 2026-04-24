L'attaccante del Parma potrebbe essere un buon colpo per il Milan che ha biosgno di una punta quanto prima
Leao-Milan, addio in estate?
Nuovi nomi per l'attaccoIn passato, il Milan è stato frequentemente associato a Mateo Pellegrino, un attaccante nato nel 2001. Durante l'estate, la squadra di via Aldo Rossi cercherà sicuramente di rafforzare il reparto offensivo e potrebbe considerare il suo nome come opzione, magari come alternativa a un titolare importante. Si tratta di una soluzione in ambito nazionale che potrebbe portare al Milan un ragazzo che ha dalla sua la voglia di volersi affermare. Il Parma ha creduto in lui questa stagione e ha ripagato abbastanza bene le aspettative anche se adesso è ai box a causa di un infortunio rimediato nella scorsa gara che lo ha costretto ad uscire subito dal campo. Classe 2001 , argentino, 8 goal e 1 assist in 32 gare di Serie A. Il suo valore di mercato attuale è di circa 14 milioni di euro e il Parma non se ne vorrà privare così facilmente.
Il ParmaRecentemente, il Parma ha reso noto il bilancio d'esercizio per il 2025, che si chiude il 31 dicembre. All'interno di questo documento, si possono trovare le cifre ufficiali relative ad alcune trattative di calciomercato effettuate dalla società emiliana tra l'estate e la fine dell'anno scorso. Il bilancio si chiude con una lieve perdita di 1,7 milioni di euro e rivela anche l'impegno finanziario rinnovato dal proprietario, Kyle Krause, che ha iniettato 35 milioni di euro nelle casse del club, portando il totale a quasi mezzo miliardo di euro (448,2 milioni) da quando ha preso il controllo.
Le entrate dei ducaliPer quanto riguarda le entrate, il Parma ha speso 58,3 milioni di euro per i trasferimenti. L'acquisto più costoso è stato Ordonez, un centrocampista per il quale la società emiliana ha speso quasi 10 milioni di euro. Un importo leggermente inferiore è stato investito per l'attaccante Frigan, seguito a breve distanza da Sorensen e Troilo. Da notare il costo relativamente contenuto per l'acquisto di Pellegrino, che è stato acquistato per meno di 2 milioni di euro, ma con una significativa percentuale futura in favore del Velez.
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