Nuovi nomi per l'attacco

Il Parma

Le entrate dei ducali

In passato, ilè stato frequentemente associato a, un attaccante nato nel 2001. Durante l'estate, la squadra di via Aldo Rossi cercherà sicuramente di rafforzare il reparto offensivo e potrebbe considerare il suo nome come opzione, magari come alternativa a un titolare importante. Si tratta di una soluzione in ambito nazionale che potrebbe portare alun ragazzo che ha dalla sua la voglia di volersi affermare. Ilha creduto in lui questa stagione e ha ripagato abbastanza bene le aspettative anche se adesso è ai box a causa di un infortunio rimediato nella scorsa gara che lo ha costretto ad uscire subito dal campo. Classe 2001 , argentino,in 32 gare di Serie A. Il suo valore di mercato attuale è di circae il Parma non se ne vorrà privare così facilmente.Recentemente, ilha reso noto il bilancio d'esercizio per il 2025, che si chiude il 31 dicembre. All'interno di questo documento, si possono trovare le cifre ufficiali relative ad alcune trattative di calciomercato effettuate dalla società emiliana tra l'estate e la fine dell'anno scorso. Il bilancio si chiude con una lievedidi euro e rivela anche l'impegno finanziario rinnovato dal proprietario,, che ha iniettatonelle casse del club, portando il totale a quasi mezzo miliardo di euro (448,2 milioni) da quando ha preso il controllo.Per quanto riguarda le entrate, ilha spesodi euro per i trasferimenti. L'acquisto più costoso è stato, un centrocampista per il quale la società emiliana ha speso quasi 10 milioni di euro. Un importo leggermente inferiore è stato investito per l'attaccante, seguito a breve distanza da. Da notare il costo relativamente contenuto per l'acquisto di Pellegrino, che è stato acquistato per meno di 2 milioni di euro, ma con una significativa percentuale futura in favore del