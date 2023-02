Possibile ritorno in Serie A? Parla Conte: “Cerco di vivere il presente”

L'ANALISI DEL MATCH – è stata una battaglia incessante, difficile per noi e per loro fare un bel gioco. Quel gol al 6' ci ha tagliato le gambe, potevamo fare molto meglio in quel frangente. E poi bisogna provare , quando si affronta il Milan devi stare attento alla fase difensiva perché loro in contropiede possono farti male e così è stato. Questa era l’andata degli ottavi di finale, c’è ancora il ritorno e sono sicuro che nel nostro stadio i nostri tifosi creeranno un’atmosfera che ci solleverà e motiverà».

RITORNO – Tornare a San Siroè unico. Considero questo uno stadio storico e bellissimo. Così gremito è bello, si è riacceso l’entusiasmo a Milano e questo mi fa piacere. L’atmosfera era contraria a noi, si sono fatti sentire in modo importante. Mi auguro che accada lo stesso per noi quando giocheremo in casa. Allenare di nuovo in Italia? Cerco di vivere il presente, son successe tante cose. Ma sapete che l’Italia è nel mio cuore e non ci sarà problema tornare un giorno