Fiorentina-Milan | Pongracic ritrova Fullkrug: le parole

Il centrale della Fiorentina ha rilasciato alcune dichiarazioni prima del match contro il Milan: ecco le sue parole

Marin Pongracic, difensore della Fiorentina, è stato intervistato da DAZN prima della partita contro il Milan. Ecco cosa ha detto:

Quanto ha migliorato la squadra il cambiamento tattico di Vanoli?

“Mi trovo meglio nel giocare con la difesa a quattro. Non fa una grande differenza, alla fine ci si abitua, è fondamentale che la squadra si senta a proprio agio. Ci troviamo meglio con questo schema e ne sono felice”.

Riguardo a Fullkrug:

“Lo conosco bene, sono cresciuto in Germania e ho affrontato lui in Bundesliga. È un attaccante di grande valore, molto insidioso. Sono contento di avere l’opportunità di giocare contro di lui”.