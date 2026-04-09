Milan, Pastore sulla pochezza del modulo di Max

Il 3-5-2 sembra essere un sistema superato e che non sta portando goal al Milan di Massimiliano Allegri in questi mesi

Giuseppe Pastore, reporter per Cronache di Spogliatoio, ha commentato su Radio Tutto Napoli dopo la partita Napoli-Milan, incontro che ha di fatto escluso i rossoneri dalla lotta per il titolo.

Napoli-Milan: un messaggio per l’Inter?

“La comunicazione è legata all’Inter. Tuttavia, è chiaro che la presenza di Conte eserciti un certo peso: è lui, più che il Napoli, a generare timore. Se il Napoli riesce a vincere contro il Parma, l’Inter avrà certamente più pressione. Ma se il divario rimane consistente, il campionato è di fatto chiuso”.

Importanza delle sostituzioni: è merito di Conte?

“Certamente, Conte ha effettuato le sostituzioni più opportune e soprattutto nel momento opportuno. Il Napoli ha preparato la sfida con la consapevolezza che si sarebbe sbloccata nella seconda parte. Infatti, è arrivato un gol da vera grande squadra contro una difesa ben organizzata”.

Il gol decisivo e il valore di Politano

“È stata un’azione complessa, realizzata con grande qualità. Matteo Politano ha un legame particolare con il Milan: ha segnato molto contro di loro. In generale, comunque, il Napoli ha trovato il colpo decisivo proprio quando era necessario”.

Un Milan troppo passivo?

“Non è stata la performance peggiore, ma riflette un andamento degli ultimi mesi: una squadra che produce poco e ottiene risultati scarsi dai suoi attaccanti. Il sistema di gioco appare un po’ stagnante e anche le condizioni di diversi calciatori non favoriscono la situazione. È necessario rivedere l’attacco”.