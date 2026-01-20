Mercato Milan – Coppola sempre più vicino: le ultime

C'è ancora una leggera distanza tra il Milan, Diego Coppola e il Brighton: le parti continuano ad aggiornarsi

In relazione al mercato invernale del Milan, Orazio Accomando ha comunicato a SportMediaset su Italia Uno che i rossoneri continuano a monitorare Diego Coppola. Giocatore del 2003 acquistato dal Brighton la scorsa estate dall’Hellas Verona per circa 11 milioni di euro. Le due parti sembrerebbero più vicine e i due club starebbero discutendo su un prestito secco senza opzione di riscatto.

Domenica sera, prima della partita casalinga contro il Lecce, Igli Tare, direttore sportivo del Milan, è stato intervistato da DAZN e riguardo al mercato di gennaio del Diavolo ha dichiarato: “Stiamo cercando un difensore centrale sul mercato? Ripetere sarebbe superfluo”.

“Sicuramente seguiremo con attenzione le opportunità, se si presenta qualcosa che possa aiutarci, procederemo se ce n’è bisogno, al momento ci troviamo bene così”.