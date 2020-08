Pioli premia Pobega: convocato per il ritiro

MILANO – Grazie a sei gol e quattro assist, in 34 presenze, Tommaso Pobega è stato convocato da Pioli per il ritiro del Milan. Il ragazzo, che ha giocato in prestito con il Pordenone, verrà valutato attentamente dal tecnico rossonero per capire se sarà meglio darlo nuovamente in prestito o se puntare già su di lui.

