Pioli ha scelto: ecco a chi affiderà la regia della squadra

MILANO – Domani sera il Milan si giocherà l’accesso all’Europa League durante il match contro il Rio Ave. La squadra, che oggi arriverà a Vila do Conde, affronterà i portoghesi presso lo stadio Estádio do Rio Ave FC, e per il match Stefano Pioli affiderà la regia della squadra a Ismael Bennacer. Non è una bocciatura per Tonali, ma il tecnico vuole continuare con l’inserimento progressivo dell’ex Brescia. La scelta del tecnico era comunque prevedibile visto che nel match contro il Crotone era sceso in campo l’azzurro.