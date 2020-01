Piatek o Leao: chi sarà la spalla ideale per Ibra al Milan?

Milan, chi tra Piatek e Leao con Ibra?

MILANO – L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic costringerà Stefano Pioli a scegliere, ben presto, il suo partner d’attacco. Il Milan ha tre opzioni: o il bomber (da ritrovare) Krzysztof Piatek, la cui prima parte di stagione è stata assolutamente negativa, o Rafael Leao, talento in rampa di lancio, o la “non scelta”, con Ibra unico terminale offensivo.

CON LEAO – Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, “Pioli punterebbe sulla velocità e l’imprevedibilità negli inserimenti del portoghese. Ibra farebbe così sia il centravanti, sia il regista avanzato. A quel punto sulla destra corsa a tre tra Suso, Calhanoglu e Castillejo: se Pioli pensa a un Diavolo fluido, capace di passare al 4-4-2 a gara in corso, il turco guadagnerebbe posizioni sui due spagnoli”.

CON PIATEK – Sempre secondo la Rosea, “Ibra ha 38 anni ed è fermo da due mesi e non ha l’esplosività e la corsa di dieci anni fa: se la crescita di Piatek nella partecipazione alla manovra proseguirà sulla linea delle prestazioni con Bologna e Sassuolo, Pioli potrà tentare l’esperimento, magari con un trequartista “alla Boateng” alle spalle della coppia. Serviranno comunque sempre la spinta del solito motorino Theo Hernandez dalla difesa e un cambio di ritmo da parte di tutti i centrocampisti, da Bonaventura a Krunic e Kessie. Solo così Ibra potrà tornare a fare l’Ibra e far saltare San Siro”. CLICCA QUI>Intanto, ecco come giocherà il Milan con Ibrahimovic