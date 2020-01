Zlatan infiamma i rossoneri: come giocherà il Milan con Ibra?

Come giocherà il Milan con Ibra?

MILANO – “Vi farò saltare”: con questa promessa, ricca di passione per i colori rossoneri e di voglia di scendere in campo, Zlatan Ibrahimovic ha già da subito infiammato i cuori dei milanisti. La speranza di tutti, infatti, è che il fuoriclasse svedese possa risollevare le sorti del Milan, cambiando in positivo una stagione fin qui molto negativa. Ma, per l’appunto, come giocherà il Milan con il ritorno di Ibra?

4-3-3 – Una prima ipotesi è, in realtà, una conferma dell’attuale modulo: Ibrahimovic corrisponderebbe alla punta centrale del tridente con Suso e Calhanoglu, al posto di Piatek e Leao alternatisi nella prima parte di stagione.

4-3-1-2 – A nostro giudizio, sarebbe una delle ipotesi migliori per il nuovo Milan. Difesa e centrocampo soliti, poi il trequartista (uno tra Paquetà, Calhanoglu con Bonaventura mezzala) e davanti la coppia d’attacco composta da Ibrahimovic e uno tra Piatek e Leao.

4-4-2 – Non da scartare anche questa ipotesi, con due mediani (Bennacer con Kessie o Krunic) davanti alla solita difesa e due esterni larghi (Suso e Bonaventura o Calhanoglu); davanti la coppia d’attacco composta da Ibrahimovic e uno tra Piatek e Leao.

4-2-3-1 – Anche in questo caso due mediani (Bennacer con Kessie o Krunic) davanti alla solita difesa, con Suso e Calhanoglu o Bonaventura esterni e il trequartista (Paquetà o Calhanoglu) a servizio dell'unica punta Ibrahimovic.