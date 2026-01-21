Verso Roma-Milan| Gasp perde un altro pezzo: cessione ufficiale

La Roma ha terminato i rapporti con Leon Bailey che non prenderà parte alla gara contro il Milan in programma per domenica

Leon Bailey ha lasciato l’aeroporto di Ciampino intorno alle 17:00 di ieri, imbarcandosi su un volo privato diretto a Birmingham, dopo che il club giallorosso ha deciso di rimandarlo all’Aston Villa. La sua avventura a Roma è durata solamente cinque mesi.

I risultati sono deludenti. Cinque mesi segnati da infortuni e aspettative disattese, con 110 giorni trascorsi in infermeria su un totale di 153, appena 11 partite giocate, due assist e nessun gol. Questi dati parlano chiaro e rappresentano una delle più brevi presenze nella storia recente della squadra giallorossa.

Così Gasperini perde un’altra risorsa in vista della gara contro il Milan. Dybala guiderà l’attacco e forse Malen verrà subito schierato titolare dal momento che ha ingranato molto bene già alla prima contro il Torino.