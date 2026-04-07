Milan, Braglia boccia il periodo dei rossoneri

Dopo la sconfitta contro il Napoli, il Milan sembra essere fuori dalla lotta Scudetto e in difficoltà sul piazzamento in UCL

All’indomani della partita Napoli-Milan terminata 1-0, che ha portato i rossoneri al terzo posto, superati dai partenopei, sono numerose le critiche rivolte a Massimiliano Allegri e alla sua squadra. Anche i dati e gli esiti confermano che il Diavolo sta attraversando un periodo difficile: dopo aver vinto il Derby contro l’Inter, la squadra milanese ha registrato due sconfitte e una sola vittoria, rallentando quindi la sua corsa in classifica. Anche l’ex portiere Simone Braglia ha dato il suo parere sul Milan, intervenendo a TMW Radio. Ecco cosa ha dichiarato.

Quarto posto, chi è in una situazione migliore ora?

“L’Atalanta è in una condizione migliore di tutti, insieme a Napoli e Como, ma ha accumulato troppi punti di ritardo in precedenza. Ha troppi scontri diretti ora, e a sette partite dalla conclusione quel margine è significativo. Lo ripeto, ho timore per il programma del Milan. Le squadre dietro di loro stanno spingendo di più e potrebbe anche accadere che un ulteriore passo falso. . . Il Milan non ha fatto significativi miglioramenti nei suoi giocatori, eccetto per alcune eccezioni. Non puoi sempre contare su Rabiot, Maignan o Modric per risolvere le partite. Ha perso parte della sua identità. “