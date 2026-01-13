Tegola in casa Milan! Allegri perde un top! Le ultime

In vista per la prossima gara conto il Como, Allegri ha appena perso un top player nel reparto offensivo: c'è frattura

Una notizia inaspettata per il Milan e per il coach Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato da durante l’ultima partita contro la Fiorentina, Niclas Fullkrug ha subito una frattura al dito di un piede e sarà fuori gioco per un periodo. I tempi di recupero devono ancora essere definiti e saranno analizzati nelle prossime ore dal team medico del club rossonero. È certo che giovedì il centravanti tedesco non sarà disponibile per la partita contro il Como e risulta assai improbabile la sua presenza anche nella sfida a San Siro contro il Lecce.

Un duro colpo per il Milan che, avendo trovato in Fullkrug una risorsa fondamentale per l’attacco, si ritrova in difficoltà. L’ex attaccante del West Ham era stato ingaggiato proprio con l’obiettivo di offrire a Massimiliano Allegri delle qualità specifiche che mancavano precedentemente nella squadra.

Dopo essere subentrato contro Cagliari e Genoa, il numero 9 era sceso in campo da titolare contro la Fiorentina, fornendo due assist a Pulisic. Pertanto, Allegri si trova nuovamente a dover ripensare il suo attacco.