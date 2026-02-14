Milan, Partita negativa per Nkunku: il commento

Il francese esce dopo 45 minuti giocati in modo anonimo: gara completamente opposta a quella contro il Bologna

Le aspettative erano quello di Bologna e invece dopo ieri sera è stato fatto un passo indietro. La partita di Christopher Nkunku non può essere sufficiente. Il francese comincia tra i titolari a sorpresa di tutti ma dal momento che Pulisic e Leao ancora non sono al 110%, Allegri ha riproposto la coppia Nkunku–Loftus.

Il trequartista inglese ha saputo farsi sentire con il goal che ha aperto le marcature: un gran colpo di testa ben assestato. Nkunku ha girato parecchio a vuoto, senza mai trovare lo specchio della porta e per una punta questo può pesare sul conto finale.

Dal punto di vista di stimoli è sembrato essere completamente assente e Allegri non ci ha pensato due volte: cambio al primo tempo ed è entrato Fullkrug. Serata da dimenticare in fretta per Nkunku dal momento che la gara contro il Como è già dietro l’angolo.