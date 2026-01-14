Mercato Milan – Opportunità a zero per il futuro? Il nome

La dirigenza rossonera si muove non solo con acquisti giovani ma anche con possibili top player a parametro zero

Riguardo al mercato del Milan, il numero di oggi di Tuttosport riporta: “Goretzka a zero: una risorsa preziosa per l’EuroMilan”. Dopo l’acquisto di Luka Modric, un altro colpo a costo zero è in programma al club rossonero per la prossima stagione: il Milan ha infatti puntato gli occhi su Leon Goretzka, un centrocampista nato nel 1995 con un contratto in scadenza presso il Bayern Monaco. Questo sarebbe un potenziale acquisto per il mercato estivo, ma non sarà facile a causa del compenso elevato che percepisce il giocatore tedesco.

Il prossimo anno, il Milan desidera tornare a partecipare alla Champions League, il che significa che avrà necessità di rinforzi significativi per migliorare la propria competitività. Avere un centrocampo composto da Goretzka, Modric e Rabiot sarebbe senza dubbio un ottimo vantaggio, sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo della leadership.

Questo potrebbe incidere sulle secondo linee giovane come Samuele Ricci. Avere grandi campioni davanti nelle gerarchie può essere un grande motivo di crescita che però deve trovare riscontro nelle partite e nella continuità.