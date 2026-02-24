Milan, Pellegatti torna al passato? Le ultime

Il noto giornalista Carlo Pellegatti ha lanciato una provocazione sul prossimo mercato del Milan: ecco il nome

Il giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti ha sollevato la questione di un possibile ritorno di Adriano Galliani nella società. Questa riflessione è emersa a causa delle continue polemiche riguardanti le decisioni arbitrali dopo la sconfitta contro il Parma a San Siro, alla quale il Milan non ha risposto con alcuna dichiarazione o presa di posizione, contrariamente ad altre squadre che hanno espresso le loro opinioni nelle settimane recenti.

Il commento di Pellegatti: “Essere rilevanti sul piano politico non significa avere favore dai rigori, dai fuorigioco o dal Var: non mi divertirebbe nemmeno, è gratificante ottenere quello che si merita. Tuttavia, ciò porta rispetto ed autorevolezza. Il Milan, con Adriano Galliani, non ha solo conquistato 28 Scudetti: non implica che si vincerà automaticamente il titolo, altrimenti con Galliani e Berlusconi ne avrebbero vinti 20. Avere importanza politica vuol dire guadagnarsi rispetto, significa esprimere la propria opinione quando si verificano eventi simili, come hanno fatto giustamente Chiellini, Comolli e Manna. Antonio Conte non si è espresso, ma lo ha fatto Manna”.

“Sottolineo: l’acquisto più significativo per la prossima stagione sarebbe quello di Adriano Galliani. So che in cima alla dirigenza del Milan non ci sia grande entusiasmo e che alcuni potrebbero non essere favorevoli: sicuramente sarebbero felici Igli Tare e Massimiliano Allegri, che ha un ottimo rapporto con Galliani. “