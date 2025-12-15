Pellegatti: “Il Milan deve assolutamente comprare un numero 9”

Carlo Pellegatti ha parlato in un video sul suo canale YouTube in merito al calciomercato rossonero:
“Comportate ! Non si può finire una partita avendo tre giocatori centrali, perchè si è fatto male anche Gabbia. Dobbiamo aspettare che si facciano male per capire che l’organico è ridotto. Allegri e i suoi ragazzi meritano un aiuto. SOS, comprate ! Serve una punta, lo volete capire. Nkunku ha fallito la prova del 9, non è quel ruolo lì, non può fare il centravanti. Capiamola questa cosa. Bartesaghi doppietta, ha segnato più gol di Gimenez e Nkunku in campionato. Comprate, oppure dite “Signori, ci interessa arrivare tra le prime quattro e con questa squadra lo possiamo fare”. Io mi auguro di poter andare adesso a chiedere ad Allegri “pensi di essere vicino agli altri a marzo con questo organico ?”. Può capitare che Leao si infortuni, Fofana si infortuni Ma Saelemaekers fra due mesi lo portiamo via, che sta giocando in maniera straordinaria. Loftus-Cheek, che ha giocato una buona partita, ma giocano sempre loro. Ma è davanti e di dietro che conta, si preoccupano solo di cercare il portiere del prossimo anno”.