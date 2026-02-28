Pellegatti ha le idee chiarissime: “Vi dico una cosa”

Carlo Pellegatti, sul suo canale YouTube, ha provato a leggere in anticipo le mosse di Allegri in vista della sfida contro la Cremonese, partendo dalle voci circolate negli ultimi giorni.

“Proviamo a intuire quali siano le idee di Allegri. Le voci circolate negli ultimi giorni parlano di un doppio regista, Jashari e Modric, magari anche per dare un po’ più libertà a uno dei due nel caso in cui gli avversari vadano a schermare il nostro play: per ora, ripeto, è un’indiscrezione. Il fatto che Gabbia abbia lavorato a parte mi porta a pensare che, al centro della difesa, possa toccare ancora a De Winter insieme a Pavlovic e Tomori. Rabiot, come altri tre, è a rischio per la diffida in vista del derby, ma secondo me Allegri farà bene a non farsi condizionare. Ora, però, non voglio nemmeno parlare di cartellini: conta solo una cosa, vincere a Cremona. Perché se non vinciamo a Cremona, dei gialli non ce ne facciamo nulla. Prima i tre punti, poi vedremo con chi andremo ad affrontare l’Inter“