Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha discusso dell'incontro avvenuto ieri sera tra Massimo Calvelli e Adriano Galliani

Franco Ordine sull'ambiente rossonero

"La notizia importante è l'incontro tra Massimo Calvelli, che insieme a Gerry Cardinale determinerà la struttura del Milan per la prossima stagione, e Adriano Galliani. Ieri sera si sono trovati a cena all'evento del Golden Boy, dove entrambi erano seduti al medesimo tavolo, quindi hanno avuto modo di conoscersi. Se non erro, c'era anche Giovanni Carnevali del Sassuolo. Vedremo se ci sono sviluppi in corso, come si usa dire. ", noto giornalista, ha condiviso le sue opinioni riguardo alla partitaun match cruciale per approdare in Champions League. “Credo che il ritiro sia stato voluto anche dai giocatori perché hanno notato i benefici della settimana scorsa. Mi attendo un’atmosfera che sostenga la squadra. In passato, sia questa stagione che la precedente, durante le contestazioni, la squadra ha mostrato segni di disgregazione. Poiché la partita non sarà affatto semplice, il supporto del pubblico sarà decisivo”.

Conte in procinto di andare in Nazionale?"Scatto una serie di foto. La prima: lunedì scorso mi trovavo a Napoli dopo il match con il Bologna e in quel momento ho notato la frattura nel rapporto tra Conte e i suoi giocatori. È chiaro che il legame con la squadra si è esaurito, soprattutto dopo l'episodio con Spinazzola. Inoltre, c'è stata una rottura quasi aperta con lo staff medico per questioni legate agli infortuni. Cosa farà ora? Per il momento lo vedo rimanere a casa per un anno in attesa di una buona occasione. Riguardo alla Nazionale, è certo che Malagò rifletterà sul futuro ct a partire dal 23 giugno, ma è chiaro che, avendo già attualmente il sostegno delle diverse parti coinvolte, può iniziare a muoversi in quella direzione. E penso che, avendo un ticket preparato da Marotta, per aggiungere un tocco di romanità, sicuramente avrà già sondato il terreno con Mancini, se non anche con Allegri. Tuttavia, da qualche giorno è chiaro che la Lega A ha deciso di riconfermare i consiglieri federali appena usciti. Prepariamoci, quindi, a non vedere grandi cambiamenti. "