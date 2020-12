Pellegati esalta Pioli: “E’ il nostro Georges Pretre. Commovente come ha giocato il Milan”

<MILANO – Dagli studi di MilanTv, al termine del match del Milan contro lo Sparta Praga, è intervenuto il noto giornalista Carlo Pellegatti che ha commentato la vittoria dei rossoneri che è valso il sorpasso sul Lille in testa al girone H di Europa League. Ecco le sue parole: “Sono entusiasta, queste partite quando le affronti e sai le difficoltà non sono facili. Stefano Pioli è il nostro Georges Pretre, dovrebbe andare a dirigere il concerto di Capodanno. Bellissimo il gol di Hauge e poi Tatarusanu, che a due minuti dalla fine compie un intervento decisivo, è stato bravissimo. Sono entusiasta, Milan commovente per il modo in cui ha giocato. Tonali è stato autorevole e mi è piaciuto molto anche Daniel Maldini“. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<