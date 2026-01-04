Pedullà: “Il Milan ha vinto e conta vincere, credo che…”

Alfredo Pedullà è intervenuto in un video sul proprio canale YouTube in cui ha parlato del Milan di Massimiliano Allegri

Alfredo Pedullà ha parlato in un video sul suo canale YouTube in merito al Milan:

“Il Milan ha vinto e conta vincere. Ha vinto dopo un primo tempo un po’ così ma nel secondo è entrato con la testa giusta, ha trovato questo lampo di Leao che vale il momentaneo primo posto. Avete visto che ha dovuto fare a meno di tanti titolari, ha dovuto giocare con Bartesaghi nella difesa a tre, ha giocato con Loftus-Cheek alle spalle di Leao e soprattutto secondo me ci sono state delle dichiarazioni importanti da parte di Tare prima della partita che ha un po spento, voi direte che le parole quando ci riferiamo a un mercato contano poco, ma sono sempre parole che vanno ribadite e commentate. Ha escluso qualsiasi ipotesi su Nkunku anche se c’è stato il sondaggio del Fenerbache di Tedesco che lo conosce bene dai tempi del Lipsia, vediamo quello che accadrà. Maignan non ha avuto grandissime parate da fare, è stata una partita di ordinaria amministrazione”.

Su Loftus-Cheek: “Attenzione alla situazione Loftus-Cheek, è il primo nella lista di Sarri per il centrocampo della Lazio. I biancocelesti faranno un tentativo, Allegri lo ritiene importante nel suo scacchiere. Il Milan è una società che ascolta le offerte. Per Sarri è il primo della lista, vedremo gli sviluppi che ci saranno più avanti perchè questa è una situazione da seguire anche alla luce di quello che farà il Milan che cerca un difensore”.