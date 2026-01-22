Milan, Pavlovic rientra dal primo ? Le ultime

Il difensore rossonero sembra essere pronto al rientro in squadra e Allegri potrebbe vederlo tra i titolari

Nel Milan che sfiderà la Roma questa domenica, torneranno in campo fin dal principio non solo Luka Modric a centrocampo, ma anche Strahinja Pavlovic in difesa.

Il difensore serbo sarà nuovamente disponibile per Max Allegri nella trasferta contro i giallorossi, dopo aver saltato le ultime due gare contro Como e Lecce, a causa dei nove punti di sutura ricevuti in testa durante un intenso scontro di gioco con Comuzzo contro la Fiorentina.

L’ex giocatore del Salisburgo, sostituito da Koni De Winter nelle partite contro i lariani e i pugliesi, sarà affiancato in difesa da Fikayo Tomori e Matteo Gabbia.