Milan, Pavlovic out nell’allenamento! Allegri valuta alternative

Come riportato da Manuele Baiocchini in diretta su SkySport24 da Milanello, oggi Strahinja Pavlovic non ha preso parte all’allenamento, quindi sarà molto difficile trovarlo tra i convocati di Allegri per la sfida di giovedì contro il Como, che è un recupero della 16^ giornata di Serie A.
Il giocatore serbo, a seguito di un duro contrasto con Comuzzo nell’ultima partita contro la Fiorentina, ha subito una ferita alla testa che ha richiesto nove punti di sutura. Rafael Leao ha effettuato l’allenamento regolarmente con il gruppo.
Santiago Gimenez ha continuato il suo programma personalizzato per riprendersi dall’intervento alla caviglia avvenuto alcune settimane fa.