Passerini: “Forse il Milan ha comprato troppo a centrocampo”

Stefania Palminteri
milano
24 Agosto, 17:50
Samuele Ricci
Carlos Passerini è intervenuto ai microfoni di un video sul proprio canale YouTube in cui ha parlato del calciomercato del Milan

Carlos Passerini ha parlato in un video suo canale Youtube in merito al calciomercato del Milan:

“Ben venga tornare sul mercato e cercare di prendere una punta, considerando le prestazioni di Gimenez. Serve un attaccante che garantisca tante partite. Ma secondo me serve anche un difensore: il mercato del Milan non si può concludere solo con una punta. Il Milan ha fatto tanto a centrocampo, a volte mi chiedo se ha fatto anche troppo perché poi oggi avevi Jashari e Ricci in panchina. E poi in panchina davanti avevi solo Chukwueze e la difesa in campo con poca qualità. Il mercato deve sopperire: serve un centrale. Si parlava di Demiral. Serve un centrale di esperienza. Pavlovic confusionario, Tomori sotto standard, Gabbia di qualità media che non eccelle nelle prestazioni: se si avesse più presenza in mezzo lì, magari i due gol di ieri sera non li prendevi”.

