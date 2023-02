Milan, parte la vendita dei biglietti per i prossimi due impegni casalinghi

Gli impegni dei rossoneri si fanno sempre più fitti. Il Milan -in netta ripresa- avrà diverse sfide da affrontare nelle prossime settimane per la lotta Champions . Nella 26a giornata il prossimo 13 marzo alle ore 20.45 la squadra guidata da mister Pioli ospiterà la Salernitana (affrontata alla prima dalla sosta Mondiali ) reduce da un secco 0-2 in casa domenica contro la Lazio. Questo sarà l'unico match che i rossoneri disputeranno a San Siro nel mese di marzo . Prima di Pasqua poi il Milan sarà impegnato contro l'Empoli alla 29a giornata di Serie A: il prossimo 8 aprile alle 16.30 . I biglietti per questi due impegni saranno disponibili da oggi online su singletickets.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan e sui circuiti Vivaticket, secondo le seguenti modalità:

Il costo dei biglietti per Milan-Salernitana e Milan-Empoli parte da 12€ nella fase abbonati e da 14€ in vendita libera (eccezion fatta per gli Under 16- accompagnati da un adulto- a 9€ durante la vendita libera in alcuni settori; e gli Over 60 avranno a disposizione prezzi scontati da 19€ in alcune zone dello stadio. Le promozioni saranno disponibili anche online a partire dalla fase di vendita libera.)