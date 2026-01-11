Fullkrug elogia Modric! Le parole dell’attaccante del Milan

Il neoacquisto dei rossoneri ha elogiato la leggenda del centrocampo attuale Luka Modric, in una breve conferenza

Niclas Fullkrug, il nuovo attaccante rossonero che è arrivato a gennaio dal West Ham, ha condiviso le sue impressioni a DAZN riguardo a San Siro e a Luka Modric:

Hai qualche ricordo di quando hai giocato a San Siro?

“Ho affrontato questa squadra in passato, ho giocato in una partita contro il Dortmund a San Siro. È stata una buona prestazione per noi, io ho avuto una serata straordinaria e alla fine abbiamo vinto. Era anche il famoso ‘girone della morte’, non so se lo ricordi. . . era un girone difficile insieme a PSG e Newcastle. Sì, era un girone molto tosto, e quella vittoria è stata fondamentale per avanzare nel torneo, grazie alla partita a San Siro. Ora, quando i tifosi mi hanno accolto dicendo ‘Benvenuto’, tutti gridavano il mio nome e cercavano di darmi un caloroso ricevimento. Ho percepito il loro affetto e ne sono davvero grato. È stato un momento speciale a cui sto pensando in questo momento. “

Com’è la sensazione di condividere lo spogliatoio con Modric?

“È un atleta straordinario, con una carriera eccezionale. E non sembra che lo sia, perché si comporta in modo molto umile, come un normale componente del gruppo, facendo cose semplici, proprio come tutti gli altri. Credo che rappresenti un modello per i giovani della squadra. È davvero un’opportunità fantastica giocare con una persona del suo calibro. Ho avuto esperienze con altri grandi giocatori come Kross, Muller, Reus, Hummels e Neuer. . . un sacco di campioni. Penso che sia sempre utile migliorare osservando il loro modo di giocare. E ovviamente, con Luka vorrei anche approfittarne per segnare, perché quando ha la palla tra i piedi è straordinario. Il suo modo di giocare e interpretare il campo è unico. Se riusciamo ad adattarci l’uno all’altro, potrei beneficiarne molto. “