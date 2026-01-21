Milan, Parla Viviano: “Ci sono i risultati di Allegri e quindi…”

L'ex portiere della Serie A ha elogiato il lavoro svolto da Massimiliano Allegri con i rossoneri sino a questo punto della stagione

Nell’ultima puntata del podcast Cose Scomode, Viviano, ex portiere di Sampdoria e Fiorentina tra le altre, ha discusso dell’operato di Allegri fino a ora. Ecco cosa ha dichiarato:

“La fortuna può favorire chi ha successo. Anche se non sono un appassionato del modo di giocare di Allegri, non sopporto chi sostiene che sia solo fortuna, perché non è affatto vero. Allegri ha saputo rimettere in sesto una situazione completamente critica in poco tempo”.

“La comunicazione è migliorata e non ci sono più i problemi di prima, che si presentavano ogni settimana, che fosse Theo o un altro. I risultati sono arrivati, quindi è giusto toglierci il cappello. Certo, ognuno può avere le proprie preferenze su ciò che gradisce di più. “