Milan, Parla Sabatini: “Scudetto? Un sogno che rimane…”

La lotta scudetto è ancora viva e la matematica conferma che si può stare in scia all’Inter e tentare il sorpasso

Intervenuto a Pressing, il noto giornalista e commentatore sportivo Sandro Sabatini ha discusso del Milan e di Allegri, mentre i rossoneri si preparano a scendere in campo contro il difficile Como di Fabregas. Ecco un estratto delle parole di Sabatini.

La corsa allo scudetto è ancora in corso?

“Vi state rivolgendo alla persona sbagliata perché per me il sogno di vincere lo scudetto è sempre rimasto tale, una di quelle speranze che svaniscono all’alba e durano un tempo piuttosto limitato. Il Milan è una squadra valida, è importante essere onesti, rispetto all’ottavo posto dell’anno passato, quando hanno fatto di tutto per ottenere il risultato peggiore, non si può paragonare, ma sono dietro a Inter e Napoli e forse ora sono un po’ alla pari con Juventus e Roma”.



Sabatini prosegue: “Se Inter e Napoli non perdono il titolo, soprattutto l’Inter, per il Milan non ci sono speranze, questa è l’impressione. Inoltre, la mancanza di partecipazione alle coppe fino ad ora non ha fatto la differenza, poiché tra Supercoppa e Coppa Italia il Milan ha giocato probabilmente solo una o due partite in meno rispetto alle avversarie. Si possono fare discussioni sullo stile di gioco e su Allegri, ma è essenziale considerare i roster e fare dei confronti anche tra la stagione passata e quella attuale. “