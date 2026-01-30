Milan, Parla Dida: “Allegri? A mio parere…” Le parole

L'ex portiere del Milan ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla squadra di Massimiliano Allegri e il suo andamento

Nelson Dida, ex portiere del Milan, ha espresso il suo parere sulla stagione attuale della squadra durante un’intervista con la Gazzetta dello Sport: “Credo che stia andando bene. Il Milan è una squadra di prestigio e deve avere un team competitivo che mostri il suo valore. Con i recenti innesti e un nuovo stile di gioco, sta affrontando un buon campionato. Mi fa piacere vedere la squadra in cima alla classifica, che lotta fino all’ultima partita, che è unita e composta da giocatori che si stanno dedicando completamente. Tutto ciò prova che la loro posizione non è casuale”.

“Riguardo ai meriti di Allegri? A mio parere, sono numerosi. Ha fornito alla squadra più serenità e fiducia. In campo, noto un buon equilibrio tra i vari reparti, rendendo più difficile per le squadre avversarie trovare spazi per giocare. Il Milan ha ancora tanto potenziale per evolversi. La crescita di Pavlovic, Gabbia e Tomori? Hanno migliorato sia le loro abilità tecniche che quelle tattiche.

Dida chiude: “Hanno assimilato i giusti meccanismi e movimenti per supportarsi a vicenda, oltre a diventare più incisivi nel contrasto diretto. Questo limita le possibilità per gli avversari di attaccare gli spazi, rendendo più difficile avvicinarsi alla porta del Milan. “