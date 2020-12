Papu Gomez – Anche il Milan pensa a lui

MILANO – La storia d’amore tra l’Atalanta e il Papu Gomez è oramai finita, tanto che cambierà squadra già nel mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport molti club starebbero pensando all’argentino: Inter, Napoli e Roma e PSG. Senza dimenticare il Milan. Percassi, presidente dell’Atalanta, chiede 15 milioni per lasciarlo partire. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<