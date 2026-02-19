Milan, Ordine su Paolo Scaroni: le parole

Tutto ciò che è accaduto intorno alla partita tra Milan e Como ha acceso un forte dibattito su svariati temi

Il rinomato giornalista Franco Ordine, discute del presidente del Milan, Paolo Scaroni, e delle sue recenti affermazioni:

“Ancora una volta l’arbitro Mariani ha trascurato alcuni falli, mostrando un atteggiamento apparentemente sfavorevole nei confronti del Milan. In particolare, non avendo afferrato quanto accaduto tra Fabregas e Saelemaekers (il tecnico ha avuto un alterco con il belga dopo averlo trattenuto irregolarmente, e infatti si è scusato a fine gara; ndr), ha estratto il cartellino rosso per Allegri senza alcuna giustificazione. Signori: non è il primo caso che dimostra un pregiudizio. Questo è solo l’ennesimo esempio”.

“Ricordo, per coloro che non hanno memoria, la finale di Coppa Italia a Roma contro il Bologna (gomitata di Beukema a Gabbia) giusto per citare il recente Milan-Genoa. Tuttavia, non è Mariani il problema, ma sempre una questione politica. E mi viene in mente ciò che ha affermato di recente il presidente Paolo Scaroni. Le sue parole sono state: “Sono presidente del Milan da otto anni e a volte me ne dimentico”. Ecco, se si dimentica da otto anni la verità è che se, ad esempio, il Milan ha il numero più alto di squalificati negli ultimi cinque anni, significa che il club è visto come una squadra di provincia! Inoltre, Scaroni ha dichiarato di cercare di prendere spunto da Marotta. Bene, qui fa molto bene. Ma dovrebbe seguire un corso intensivo di alcuni anni per cercare di eguagliare l’esperienza del presidente dell’Inter. “