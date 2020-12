Ottimismo sul futuro di Calhanoglu

MILANO – Nella giornata di ieri l’agente di Hakan Calhanoglu Gordon Stipic ha incontrato la dirigenza rossonera per parlare del rinnovo del suo assistito. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport entro fine mese potrebbe arrivare la fumata bianca: c’è dunque ottimismo sulla permanenza a Milanello dell’ex Leverkusen. Decisiva, oltre la volontà del numero 10 di restare, la conferma di Pioli. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<