Il giornalista Franco Ordine ha commentato la situazione attuale del Milan, iniziando con la tutela dell'allenatore Massimiliano Allegri

Ordine prosegue

La sua sorpresa per quanto sta accadendo nelle ultime settimane all'interno del Milan, tra polemiche esterne e soprattutto interne

"D’ora in avanti, tutti si concentreranno sulle ultime 180 minuti di campionato, ma ancora una volta è troppo tardi per rimettere insieme un ambiente frastagliato, dal quale, tra l’altro, sono trapelate indiscrezioni nelle settimane passate, con il traguardo non ancora raggiunto, riguardanti “nuovo ds e nuovo allenatore”, come se questo potesse, oltre a ridare spunto ai dibattiti in televisione, stabilizzare la squadra e migliorare l'umore del personale tecnico a Milanello"."Dobbiamo chiarire: se il Milan non dovesse qualificarsi per la Champions, come credo sia probabile a questo punto, allora sarà necessario considerare anche le responsabilità di Allegri e del suo team. Una società che ha una visione e esperienza nel mondo del calcio, avendo intuito la “situazione complicata”, avrebbe dovuto invece concentrarsi sul rafforzare la squadra e sostenere il tecnico, anziché lasciarlo da solo a un mese e mezzo dalla conclusione del torneo. Ricordo a tutti, riguardo al peso politico del Milan, che quando il sindaco di Bologna ha deciso di posticipare Bologna-Milan a causa della neve, il consiglio della Lega ha deciso di non considerare il ricorso al Tar, e alla fine della riunione, il presidente Scaroni ha commentato: “Ci scusiamo di fronte alla decisione del sindaco di Bologna! ”. Questo ha giustamente infuriato i tifosi rossoneri. Oggi ci sono 5 partite cruciali, concordo, ma questa è una prova ulteriore".“Non ho mai visto, sinceramente, una cosa del genere nella mia vita, e ne ho viste tante di squadre e campionati, un club come il Milan che riesce a danneggiarsi, oltre alla presumibile qualificazione alla Champions League, con un autolesionismo senza eguali. Anche a Gennaio, come ricorderete, non si prende ciò che Allegri aveva richiesto per rinforzare la squadra. Successivamente, Ibra interviene in modo critico nei confronti dell'allenatore. Infine, c’è una forte contestazione del pubblico. Solo nelle ultime ore si ricordano di inviare messaggi per promuovere unità e coesione. Cari signori, siete già in notevole ritardo. I danni sono già stati provocati. Ora sarà molto, molto, molto, tre volte molto, difficile raggiungere l’obiettivo negli ultimi 180 minuti. Complimenti e applausi a tutti! ”.