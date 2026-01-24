Il giovane difensore del Milan potrebbe essere l'unica alternativa per mantenere la difesa a tre: Allegri pensa alla linea a 4

La gara contro la Roma è di un’importanza unica per le sorti del campionato del Milan. L’Inter ha ribaltato lo 0-2 contro il Pisa in un 6 a 2 finale. Questo porta i neroazzurri a 52 punti (+ 6 attuale dai rossoneri). Vincere manterrebbe viva la lotta scudetto e porterebbe fuori giri la Roma che attualmente è a 42 punti.

Il pareggio è un’ancora di salvataggio dal momento che con un punto la lotta Champions rimane più che fattibile (sebbene il risultato di Juventus-Napoli è comunque determinante.) Perdere non è considerabile come opzione. Proprio questo Allegri sta valutando ogni dettaglio soprattutto in difesa. Pavlovic sembra essere ancora in dubbio per via dei punti alla testa rimediati contro la Fiorentina.

La retroguardia potrebbe passare a 4 con Tomori e Gabbia centrali. Mancherebbero i terzini di ruolo pertanto De Winter è un’opzione da considerare per tenere la linea a tre. Inoltre Saelemaekers sembra aver recuperato abbastanza bene e Leao accusa leggeri “fastidi” (parole di Max in conferenza).