Olzer e la gioia del debutto: “Ho coronato un sogno”

MILANO – Sono serviti i calci di rigore ieri sera per superare il Torino, ma alla fine il Milan ha staccato il biglietto che vale la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia, dove troverà una fra Fiorentina e Inter. Una partita che si è rivelata più faticosa del previsto, complici i tanti impegni ravvicinati, giocata con meno brillantezza ma non senza determinazione. La lucidità non è mancata nel momento fondamentale: dal dischetto, infatti, il Milan ha segnato cinque rigori su cinque. Franck Kessié, Theo Hernandez, Sandro Tonali, Alessio Romagnoli e Hakan Calhanoglu sono stati infallibili e insieme a Ciprian Tatarusanu, che ha parato il rigore a Thomas Rincon, hanno permesso alla squadra rossonera di andare avanti nella competizione. Inoltre, nel secondo tempo supplementare, Stefano Pioli ha concesso la gioia dell’esordio a Giacomo Olzer, centrocampista della Primavera che per la prima volta è sceso in campo con la prima squadra.

Il ragazzo, classe 2001, ne ha parlato ai microfoni di Milan Tv: “E’ stato il coronamento di un sogno, sono milanista sin da bambino e aspettavo da tanto tempo una serata come questa. Quando il mister mi ha detto di prepararmi ad entrare ho provato un’emozione fortissima. Lo considero un punto di partenza. Prendo spunto da chiunque, cerco di imparare qualcosa da tutti i miei compagni. Tutti i giocatori che vestono questa maglia sono di altissimo livello e ciascuno di loro può aiutarmi a migliorare”.

SUI SUOI IDOLI – "Ho lo zio atalantino che mi paragona a Josip Ilicic. Il mio grande idolo, però, è sempre stato Ricardo Kakà. Giocare nello stesso stadio in cui lui ha fatto cose straordinarie è davvero meraviglioso. Sono contentissimo".