Oggi Milan-Bologna: la probabile formazione rossonera
Oggi Milan-Bologna: la probabile formazione rossonera

Stefania Palminteri
milano
14 Settembre, 08:30
Il Milan è pronto ad affrontare oggi alle 20:45 il Bologna. Di seguito la probabile formazione scelta da Allegri

Il Milan ospiterà oggi alle 20.45 a San Siro il Bologna. Assente Rafael Leao che, secondo quanto confermato da Allegri, ritornerà forse in Coppa Italia contro il Lecce. Non ci sarà anche Ardon Jashari. Ecco la probabile formazione rossonera:

MILAN (3-5-1-1): 16 Maignan; 23 Tomori, 46 Gabbia, 31 Pavlovic; 56 Saelemaekers, 19 Fofana, 14 Modric, 12 Rabiot, 2 Estupinan; 8 Loftus-Cheek; 7 Gimenez. A disp.: 1 P.Terracciano 96 Torriani, 5 De Winter, 27 Odogu, 33 Bartesaghi, 24 Athekame, 4 Ricci, 11 Pulisic, 18 Nkunku, 25 Balentien. Allenatore: Allegri.

