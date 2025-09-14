Oggi Milan-Bologna: la probabile formazione rossonera

Vai nel canale Telegram del Milanista >
Il Milan ospiterà oggi alle 20.45 a San Siro il Bologna. Assente Rafael Leao che, secondo quanto confermato da Allegri, ritornerà forse in Coppa Italia contro il Lecce. Non ci sarà anche Ardon Jashari. Ecco la probabile formazione rossonera:
MILAN (3-5-1-1): 16 Maignan; 23 Tomori, 46 Gabbia, 31 Pavlovic; 56 Saelemaekers, 19 Fofana, 14 Modric, 12 Rabiot, 2 Estupinan; 8 Loftus-Cheek; 7 Gimenez. A disp.: 1 P.Terracciano 96 Torriani, 5 De Winter, 27 Odogu, 33 Bartesaghi, 24 Athekame, 4 Ricci, 11 Pulisic, 18 Nkunku, 25 Balentien. Allenatore: Allegri.