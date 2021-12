News Milan – In Spagna sicuri: “Maldini pronto con 35 milioni”

Il calciomercato che sta per aprirsi, lascia spazio a speranze e sogni per i tifosi rossoneri, che si aspettano una risposta importante da parte della società.

E' innegabile che questa squadra possa competere per il titolo, come pure è apparso evidente che con qualche miglioria la rosa a disposizione di Pioli possa essere ancora più competitiva.

In base alle diverse fonti, non è ancora chiarissimo il budget che la proprietà metterà a disposizione della dirigenza meneghina, ma la notizia arrivata proprio in queste ore dalla Spagna autorizza i supporter rossoneri a sognare<<<