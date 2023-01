Milan, occhio al Lecce. I salentini sono reduci da 4 risultati utili

Il prossimo avversario in campionato non è da sottovalutare. Il Lecce di Baroni sta vivendo un ottimo momento. Il Diavolo lo fermerà?

Redazione Il Milanista

Per il match di sabato pomeriggio al Via del Mare -in cui arbitrerà Orsato- lo stadio risulta esaurito in ogni ordine di posto. Tra gli uomini di Pioli sarà ancora assente Divock Origi che non potrà essere schierato dal primo minuto. Il giocatore non riesce a recuperare al 100% anche se -secondo Tuttosport- ci sono buone possibilità di vederlo partire dalla panchina contro i giallorossi. Altro problema da affrontare: la squalifica di Sandro Tonali (ammonito contro la Roma domenica sera).

Al suo posto verrà schierato Ismael Bennacer affiancato da uno tra Vranckx e Pobega (reduce da una rete proprio contro gli uomini di Mourinho che aveva portato al momentaneo 2-0 per i rossoneri, poi ripresi sul finale di gara). Quest'ultimo sembra in vantaggio al momento sul belga. Grande occasione per lui. Gli altri indisponibili per la gara di sabato saranno: Maignan , Florenzi, Ibrahimovic, Origi e Ballo-Touré. Infine da valutare le condizioni di Rebic, Kjaer e Krunic. Dal canto suo anche il Lecce dovrà fare i conti con l’assenza di Lameck Banda. Problema al tendine d’Achille del piede destro. E da ciò che emerge dal comunicato del club giallorosso si evince che (oltre a Banda): "Hanno svolto un lavoro personalizzato Dermaku, Helgason, Pongracic.»

Per parlare dei precedenti: rocambolesco fu lo scontro del 23 ottobre 2011. La partita si era conclusa per 3-0 a favore dei rossoneri nel primo tempo. Risultato poi ribaltato da una tripletta d’oro di Boateng e la rete Mario Yepes. Nel complesso su trentanove match ventiquattro i successi messi a segno dal Milan contro due vittorie dei salentini. Infine tredici sono stati i pareggi. Ad oggi il Lecce risulta comunque un avversario ostico. 11° in classifica a pari punti con Bologna ed Empoli a 19 punti con 16 reti e 18 gol subiti. Quattro i risultati utili consecutivi messi a segno nelle ultime gare da parte dei salentini.