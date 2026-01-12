Milan News, Obiettivo? Guardare alla prossima gara

Pavlovic da valutare, Leao e Pulisic potrebbero tornare in coppia come titolari: Allegri vuole guardare avanti

Il Milan ottiene un pareggio per 1-1 a Firenze nella ventesima giornata di Serie A 2025/26. È stato un pomeriggio complicato, poiché la Fiorentina è andata in vantaggio a metà del secondo tempo grazie a Comuzzo. Tuttavia, i rossoneri non hanno mollato e sono riusciti a segnare al novantesimo minuto con Nkunku, assistito da Fofana. Questo pareggio, il secondo consecutivo in rimonta dopo quello contro il Genoa, mantiene il Diavolo al secondo posto nella classifica con 40 punti. La formazione di Allegri continua la sua striscia di imbattibilità in campionato, anche se dopo la partita con il Cagliari sembra aver rallentato, e questo risultato lascia un po’ di amarezza: per le occasioni sprecate nel primo tempo, per il calo di rendimento nel secondo, e per il rischio di una sconfitta finale.

Nonostante ciò, i rossoneri hanno dimostrato carattere e determinazione, reagendo bene allo svantaggio e cercando il gol senza mai arrendersi. La partita è stata combattuta e ricca di opportunità. Allegri ha scelto il classico 3-5-2, apportando però diverse modifiche nelle scelte iniziali, complice un calendario fitto di impegni, e ha effettuato cambi significativi durante il match che hanno portato nuova energia.

L’ingresso di Nkunku si è rivelato determinante (è il quarto gol di questa stagione), evidenziando anche la buona prestazione di Füllkrug all’esordio dal primo minuto. Nonostante alcuni problemi e errori, il Milan ha dimostrato di avere voglia, forza e coesione. Un leggero riposo, poi si torna a lavorare per migliorare: giovedì 15 gennaio alle 20. 45 si tornerà in campo contro il Como.