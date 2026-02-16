Milan, Scaroni: “Il nuovo stadio…” Vi dico che

Il nuovo stadio del Milan è uno dei temi su cui Scaroni si è soffermato alla Triennale di Milano: ecco le parole

Paolo Scaroni, il presidente del Milan, è presente questa sera alla Triennale di Milano, dove si svolge Casa Italia per i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Il dirigente del club rossonero partecipa all’evento “Your Next Milano 2026”, insieme al sindaco Sala, al presidente della Lombardia Fontana, al presidente dell’Inter Marotta e ad altri dirigenti d’alto profilo legati alla zona di Milano. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni.

Scaroni ha parlato del progetto per il nuovo stadio: “San Siro è uno stadio emblematico. Ma iniziamo a chiedere: chi lo ha reso tale? Il Milan e l’Inter. Se realizzeremo il nuovo stadio vincendo le partite e dimostrandoci grandi squadre a livello mondiale, tornerà a essere un simbolo, poiché siamo noi a conferirgli questa importanza, non è semplicemente un’area o un edificio in cemento. Dobbiamo ricordarlo, perché sembra iconico di per sé. No, siamo noi a renderlo tale”.

“Abbiamo dedicato molto tempo a questo progetto per ottenere il consenso della comunità, partendo dai nostri tifosi, e ringrazio sempre l’amministrazione per le decisioni assai difficili che ha dovuto prendere. Alla fine abbiamo raggiunto il nostro obiettivo: costruiremo sicuramente il miglior stadio d’Europa. Tutti noi beneficeremo delle competenze accumulate nel tempo, l’Inter con Oaktree e noi con RedBird, che ha realizzato molti stadi in giro per il mondo. Faremo qualcosa di straordinario che rappresenterà un nuovo sviluppo per la città, dopo City Life. Oggi non voglio usare espressioni troppo polemiche come in passato, mi sento piuttosto sereno”.